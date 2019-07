Ivrea, travolta da un tir sulla corsia d'emergenza: lei muore, grave la figlia

Si era fermata sulla corsia d'emergenza probabilmente per far fare la pipì al figlio. Un tir l'ha travolta ed è morta nell'impatto. Lucia Honorata Shulla Reyes, 33 anni, torinese di origine peruviana è rimasta uccisa in un incidente sull'autostrada nei pressi di Ivrea. Uno dei due figli in macchina con lei, la bimba di un anno, è stata trasportata in gravi condizioni con l'elicottero al Parini di Aosta e nella notte è stata trasferita all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Il fratellino si è salvato proprio perché era sul ciglio della carreggiata per fare pipì e avrebbe riportato soltanto qualche contusione. È stato comunque portato in ospedale per accertamenti e, gravemente scosso per la scena a cui ha assistito, è stato successivamente affidato alle cure degli psicologi.

Secondo l'edizione locale de La Repubblica, il conducente del tir sarebbe un 27enne di origine romena che lavora per una ditta di trasporti di Verona, adesso indagato per omicidio stradale. La Fiat Punto vecchio modello che ha centrato è stata proiettata sull'asfalto a diversi metri di distanza e si è accartocciata. Madre e figlia sono rimaste incastrate tra le lamiere. Quando è stata estratta per essere soccorsa la bambina era stata assicurata al seggiolino sul sedile posteriore.

L'incidente è avvenuto sull’autostrada A5 in direzione Torino, tra i Comuni di Salerano e Banchette, poco prima dello svincolo di Ivrea. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino a sera per permettere alla polizia stradale di effettuare gli accertamenti e di ricostruire la dinamica dell'impatto.