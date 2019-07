Jacques Villeneuve in vacanza a Somma Lombardo

Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula1 nel 1997 con la Williams - Renault, ha preso casa a Somma Lombardo, cittadina del varesotto di poco meno di 18mila abitanti a due passi dall’aeroporto di Malpensa.

Lo riporta Malpensa24 , raccontando che il pilota canadese ha comprato una splendida villa, da molti anni disabitata, e affittata recentemente per eventi, dove sta trascorrendo le sue vacanze.

La scelta di Somma Lombardo non è un caso. Villeneuve infatti risiede da anni in Svizzera e frequenta la zona, complice la vicinanza strategica dell’aeroporto internazionale che gli permette di spostarsi con più comodità nei suoi viaggi intorno al mondo. In più alcuni degli amici dell’americano originario del Québec, protagonista di tante sfide in pista, vivono proprio in Provincia di Varese. Ecco perché la villa sommese, immersa in un parco secolare di 20mila metri quadrati, caratterizzata da un design particolare e dotata di piscina e di un’ampia terrazza all’esterno, deve essergli parsa azzeccatissima per trascorrere il suo tempo libero.

In effetti, come riferisce il medesimo giornale online, nelle ultime settimane sono stati diversi gli avvistamenti nel varesotto del famoso figlio di un altro grande pilota, Gilles: una volta è stato scorto in banca a Gallarate, poi è stato adocchiato in un famoso pub di Casorate Sempione, infine è stato visto in un negozio del centro storico di Somma Lombardo.