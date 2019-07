Jesolo, auto finisce in un canale: morti quattro giovani

Tragedia a Jesolo, dove quattro ragazzi hanno perso la vita in seguito ad un incidente stradale. I ragazzi stavano facendo ritorno nelle proprie case dopo aver preso parte ad una serata in un locale: il conducente ha perso totalmente il controllo della macchina, finendo in un canale. I fatti si sono verificati poco prima dell'1,30 in località Cà Nani: la vettura stava procedendo sulla Sr 43 e a bordo erano presenti 5 giovani, di cui due ragazze. Le vittime avevano tra i 22 e i 23 anni ed erano residenti nella zona di San Donà.

L'episodio

Il controllo della vettura è stato perso precisamente all'incrocio tra via Adriatico e via Pesarona. Un gruppo di persone straniere di passaggio nella zona hanno diramato l'allarme e nel frattempo hanno estratto quattro ragazzi; sul posto è giunto il personale del Suem 118 che si è occupato di curare la ragazza ancora in vita. La superstite si chiama Giorgia Diral e ha rivelato un particolare molto importante: " Un'auto ci ha fatto uscire di strada ed è scappata ". Non c'è stato nulla da fare invece per gli altri: ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri si stanno occupando di effettuare i rilievi del caso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Mestre hanno provveduto ad estrarre la macchina dall'acqua, al cui interno vi era l'ultima ragazza deceduta. L'annuncio sul profilo Twitter: " Drammatico intervento nella notte a #esolo (VE), per un'auto con 5 ragazzi a bordo finita in un canale. Dopo una lunga operazione i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una ragazza, mentre nulla hanno potuto fare per l’altra ragazza e i 3 ragazzi, tutti tra i 22 e i 23 anni ".

Drammatico intervento nella notte a #Jesolo (VE), per un'auto con 5 ragazzi a bordo finita in un canale. Dopo una lunga operazione i #vigilidelfuoco sono riusciti a salvare una ragazza, mentre nulla hanno potuto fare per l’altra ragazza e i 3 ragazzi, tutti tra i 22 e i 23 anni pic.twitter.com/kcfzQChHm6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 luglio 2019

A perdere la vita a Jesolo è stato anche un 28enne schiantatosi contro un platano: l'incidente sarebbe avvenuto a breve distanza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: " Una preghiera per i dieci ragazzi morti sulle strade italiane stanotte: non si può morire così a vent'anni! ".