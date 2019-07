Jesolo, lancia orologi ad agenti: ambulante senegalese subito libero

Ha aggredito due agenti della polizia locale di Jesolo (Venezia) che tentavano di fermarlo per un controllo, lanciando loro contro degli orologi d'acciaio, facenti parte del suo campionario, che li hanno colpiti in testa e feriti.

Protagonista in negativo un abusivo senegalese colto in flagranza di reato da un poliziotto mentre tentava di piazzare gli oggetti falsi ai bagnanti della spiaggia dinanzi a via Levantina.

Per evitare di essere fermato, l'africano ha scagliato alcuni orologi contro il volto del suo inseguitore, riuscendo a centrarlo ed a ferirlo. Anche un collega di quest'ultimo, accorso in suo aiuto, ha subìto la stessa sorte, ma alla fine i due agenti sono riusciti a catturare il venditore ambulante abusivo. Dopo di che entrambi hanno ricevuto una prognosi di 10 giorni al pronto soccorso, dove si sono recati per far medicare le ferite riportate.

Trasferito nel carcere di Venezia, il senegalese è rimasto in attesa del giudizio direttissimo, ma si è tutto risolto con una semplice multa da 300 euro. Tornato a piede libero per la sospensione della pena, dopo una condanna a 10 mesi di reclusione, ora il senegalese dovrà svolgere dei servizi sociali utili per la città di Jesolo.