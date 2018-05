Johnny Depp denunciato dai suoi bodyguard:"Siamo stanchi di fare i badanti"

Un ambiente "tossico e pericoloso". Sono queste le parole usate dai due ex bodyguard di Johnny Depp per motivare il loro licenziamento. Eugene Arreola e Miguel Sanchez hanno deciso di denunciare l'attore in quanto sarebbero stati sottopagati e sfruttati per due anni. E non solo. Secondo quanto riportato dal Dailymail, i due avrebbero "fatto da badante" a Depp. Oltre a proteggerlo e fargli da autista, i bodyguard dovevano infatti anche salvarlo dalle sue cattive abitudini. Una volta, infatti, hanno addirittura dovuto pulirgli la faccia mentre si trovava in un locale in quanto era piena della droga che l'attore aveva appena assunto.

"Erano costretti a lavorare 12 ore al giorno, a volte facevano anche turni consecutivi. Presto le loro mansioni hanno iniziato a includere la tutela di Depp e di altri personaggi impegnati in attività illegali", si legge nella causa intentata contro l’attore. Insomma, tra l'ex moglie Amber Heard che lo accusa di violenza e i problemi finanziari, i guai per Johnny Depp sembrano non finire mai.