Kylie Minogue invita i britannici in Australia: "Anno difficile e stressante? Venite da noi"

Agli inglesi, il giorno di Natale, poco prima del consueto discorso della Regina Elisabetta, è apparso un altro messaggio di auguri, quello di Kylie MInogue, la celebre pop star australiana che al pubblico britannico ha rivolto un saluto per incoraggiare i viaggi in Australia. Lo ha fatto diffondendo il video della canzone intitolata "Matesong", scritta dal cantautore Eddie Perfect, che mostra per circa tre minuti i panorami australiani.

La campagna australiana

Le immagini del video hanno fatto il giro del web e a distanza di due giorni dall'uscita, in rete, stanno ancora circolando. Il messaggio della cantante fa parte della campagna di Tourism Australia, che ha come obiettivo quello di incentivafre il turismo nel Paese. "Matesong", infatti, sarebbe la prima fase oltreoceano della campagna "Philausopohy", il più grande investimento che Tourism Australia abbia realizzato nel Regno Unito negli ultimi dieci anni.

Tutti i testimonial

La celebre popostar, durante la sua performance musicale, non era sola. Insieme a lei altri volti noti del panorama australiano, come il comico e conduttore Adam Hills, gli sportivi Shane Warne, Ash Barthy e Ian Thorpe, le modelle Zac e Jordan Stenmark, gli Aboriginal Comedi Allstars, ma anche lo chef britannico Darren Robertson di "Three Blue Ducks". Ma nelle immagini diffuse dall'ente australiano non compaiono soltanto persone, ma anche canguri e quokka (quest'ultimo estinto praticamente ovunque tranne che su un'isola di fronte a Perth, nell'Australia occidentale).

Dear United Kingdom,

Your besties across the ocean are calling.

Love,

Your mates in Australia #matesong pic.twitter.com/eAROy5p1Vn — Australia (@Australia) December 25, 2019

Il (possibile) riferimento alla Brexit

Secondo quanto riportato da Repubblica, le immagini sono state girate a Sandringham, una spiaggia ai sobborghi di Melbourne che, però, si chiama esattamente come la località della contea del Norfolk dove la Regina trascorre le festività natalizie con tutta la famiglia reale e da cui ha trasmesso i suoi auguri alla nazione. " Negoziare difficili patti commerciali è stressante, ma guardate qui, abbiamo il sole, le spiagge, i simpatici quokka e parliamo pure la vostra stessa lingua, a parte le vocali, s'intende ", si sente nel video, forse alludendo alle trattative in corso da mesi per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Anche la sovrana, nella stessa circostanza, ha parlato di "un anno accidentato" per il popolo britannico e ha esortato tutti a compiere "piccoli passi per ricucire le divisioni".

L'entusiasmo della cantante