L’allarme degli agricoltori italiani: "La peste suina è alle porte"

La peste suina africana è alle porte e può sbarcare in Italia da un momento all'altro. L'allarme arriva direttamente da Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori, che per bocca dei loro rappresentanti hanno messo in guardia la commissione Agricoltura nel corso di un'audizione in Senato.

I problemi sul tavolo sono tanti e connessi l'uno con l'altro. In Italia, ad esempio, non ci sono misure per contenere la fauna selvatica. “ Negli altri Paesi in cui è arrivata la Commissione europea attraverso l'Efsa (ovvero l'Autorità per la sicurezza alimentare) – ha sottolineato il rappresentante Confagricoltura Luigi Tozzi - sono state stabilite alcune misure di intervento, tra cui la caccia e una separazione fisica dei vari territori ”.

L'ombra della peste suina africana sull'Italia

Dalla fauna selvatica si passa alla trasmissione di malattie. La peste suina africana è ormai alle porte dell'Italia e, nel caso in cui dovesse arrivare dalle nostre parti, sarebbe una catastrofe. Tale eventualità, ha aggiunto Mauro Di Zio, rappresentante della Confederazione italiana agricoltori (Cia), “ determinerebbe, in maniera quasi certa e automatica, la destrutturazione totale di un settore che è uno degli elementi cardine dell'agroalimentare italiano, e parlo dei prosciutti Dop San Daniele e Parma, per cui sono questioni veramente drammatiche a livello di rischio ”.

In un secondo momento scoppierebbe il delirio sulle entità e sui tempi dell'indennizzo. “ L'agricoltore – ha concluso Di Zio - non produce per essere indennizzato, però all'interno delle aree protette i danni vengono quantificati in maniera adeguata e rimborsati in tempi accettabili. Mezzo metro dopo il confine delle aree protette non c'è più alcuna tutela, e la disparità è assolutamente evidente ".

Ricordiamo che la peste suina africana in Cina ha causato la morte di 350 milioni di maiali, cioè circa un quarto degli esemplari macellati complessivamente nel mondo.