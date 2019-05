L’insinuazione di Chef Rubio: "Ecco perché arrivano minacce a Salvini"

Non è la prima volta che attacca il ministro dell’Interno ma questa volta ci è andato giù in maniera molto pesante. Gabriele Rubini, conosciuto da molti come Chef Rubio, è arrivato ad insinuare addirittura che ogni volta che Matteo Salvini è in difficoltà al suo indirizzo arrivano minacce di morte.

Il volto della tv, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui attacca Salvini: “A me ‘sta storia che ogni volta che fai figure di m… con le piazze vuote ti arriva una busta con un proiettile mi puzza. E poi facci sapere come stanno andando le indagini sui casi precedenti. Renditi più credibile”.

Chef Rubio si riferisce alla busta con un proiettile indirizzata al ministro intercettata nei giorni scorsi dal Centro di Smistamento Postale di Roma. La missiva è stata subito sequestrata dagli artificieri.

Lo chef, però, prima di parlare di piazza vuota avrebbe potuto collegarsi ad una delle pagine del suo arcinemico. Subito dopo il comizio tenuto sabato, lo stesso ministro ha attaccato la stampa che avrebbe diffuso una foto con piazza Duomo semideserta. Come affermato dallo stesso Salvini, l’immagine sarebbe stata scattata molto prima dell’inizio della manifestazione.