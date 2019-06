Ladri assaltano un negozio e fanno una trincea di piante

E’ stato un vero e proprio assalto quello messo in atto la notte appena passata da una banda di ladri ai danni del negozio di abbigliamento Seconda strada di Olgiate Olona (Varese).

Come riporta Varesenews , i malviventi per poter portare a termine il proprio piano hanno pensato davvero a tutto, perfino a trincerarsi nel punto vendita come se si trattasse di una fortificazione da difendere. I ladri infatti hanno addirittura tagliato delle piante in un bosco poco distante, le hanno portate nei pressi dell’esercizio commerciale e le hanno messe di traverso lungo la strada in modo da bloccare l’arrivo di eventuali vigilanti o poliziotti.

All’incirca alle due di notte il gruppo ha raggiunto l’edificio prescelto e ha forzato la porta sul retro: poi, non ritenendo sufficiente trafugare accessori e borse di lusso, ha spaccato ciò che ha potuto.

Ma fortunatamente non tutto, per i malviventi, è andato liscio. Il sopraggiungere della guardia giurata dell’istituto La Patria, a cui è collegato il sistema d’allarme del negozio, ha rovinato il colpo. L’uomo ha raggiunto l’ingresso della struttura a piedi non potendo viceversa arrivarci in automobile a causa della barricata di piante costruita dal gruppo. Quando i ladri si sono accorti del vigilante entrato all'interno dello stabile hanno pensato di fermarlo e ricoprendolo della polvere degli estintori. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. L’uomo non ha avuto bisogno di cure mediche, ma il negozio devastato ha subito ingenti danni, sia in termini di merce rubata sia in termini di strutture rovinate.