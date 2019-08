Ladri svuotano la cassaforte di un appartamento ma vengono sorpresi dai carabinieri

Dopo aver preso di mira un appartamento nel quartiere Carrassi di Bari, hanno creduto di poter agire in maniera indisturbata. Ma due ladri baresi hanno fatto male i calcoli e di lì a poco sono stati colti in flagranza di reato dai Carabinieri. Sono così finiti in manette un 44enne e un 62enne con l'accusa di furto aggravato in concorso. Da circa mezz'ora i due uomini si aggiravano a piedi con fare circospetto nei pressi di alcune abitazioni osservandole con attenzione. I dubbi dei militari si sono concretizzati nel momento in cui i ladri hanno prelevato un trolley da un'automobile parcheggiata nelle vicinanze e, con la valigia al seguito, si sono diretti verso il loro obiettivo. Uno dei due si è intrufolato in un atrio condominiale, l'altro invece è rimasto a fare il palo. Compiuto l'atto criminoso, hanno riposto il trolley nel veicolo. Nel frattempo gli uomini dell'arma li osservavano nascosti dietro un'auto in sosta e al momento opportuno sono intervenuti per bloccarli.

Ne è seguita una breve fuga durante la quale i malviventi hanno tentato di disfarsi di due cellulari e di due paia di guanti indossati per il colpo. Immediata la perquisizione dell'autovettura. All'interno del trolley portato nell'appartamento svaligiato sono state rinvenute ben tre bombole di ossigeno collegate con due tubi ad un cannello metallico impiegato per tagliare la cassaforte. Ancora arnesi vari atti allo scasso, un piede di porco e una busta contenente il provento del furto: numerosi monili in oro e la somma contante di 160 euro. All'ignara vittima, una donna di 65 anni, è stato riconsegnato il bottino. Anelli, catenine, pendagli, orologi, bracciali. Tutti oggetti con un grande valore affettivo, non solo commerciale. I ladri si trovano ora in carcere in attesa di processo per furto in abitazione aggravato in concorso.