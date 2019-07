Ladro di appartamenti lasciava il segno sporcando le pareti

Nella mattinata di giovedì 5 giugno i Carabinieri della compagnia di Lucera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia un 47enne originario di Castelnuovo della Daunia. L'uomo, infatti, è ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione. Il provvedimento, giunto al termine di un'intensa attività di indagine condotta dai militari del piccolo centro dell'Appenino Dauno, è scattato dopo una serie di furti che il ladro di appartamenti avrebbe messo a segno. Dall'inizio dell'anno sarebbero almeno otto le abitazioni del posto prese di mira e non si esclude che il numero possa aumentare. Importanti per le operazioni investigative, le immagini registrate dai numerosi impianti di videosorveglianza presenti negli edifici colpiti dal 47enne. Esse sono state analizzate con cura dagli uomini dell'arma, ma l'attenzione di questi ultimi è stata carpita da una serie di elementi comuni presenti in tutti i casi.

Il ladro, ogni volta, faceva razzia degli stessi oggetti: televisori, decoder digitali, antenne paraboliche, convertitori LNB. Ma non solo. Si lasciava andare a comportamenti anomali, in particolare era solito sporcare i locali nei quali si era intrufolato come se volesse lasciare una "firma" del suo passaggio. Le Forze dell'Ordine sono rimaste altresì colpite da un altro dettaglio. Tutte le abitazioni interessate appartenevano a proprietari residenti in altri comuni italiani o all'estero. Di conseguenza non avrebbero potuto accorgersi di nulla almeno fino al momento del loro rientro in Puglia. Messisi sulle tracce del malvivente, i Carabinieri hanno setacciato la sua abitazione. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti arnesi adibiti allo scasso e la quasi totalità della refurtiva, prontamente restituita ai legittimi possessori. L'uomo, attualmente disoccupato, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Inevitabile nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà.