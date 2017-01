L'Aifa ritira farmaco per abbassare la febbre

L'Agenzia Italiania del Farmaco ha ritirato diversi lotti del Paracetamolo prodotto dalla ditta EG . Le confezioni ritirate dall3 farmacie sarebbero quelle da16CPR 1000MG – AIC 041467111 Lotti n. 2850023A scadenza Novembre 2017 e numero A6001 scadenza Luglio 2019 • Paracetamolo EG*20CPR 500MG – AIC 041467034 Lotti n. 1760001F scadenza Novembre 2018 e n. K6046 scadenza Aprile 2021.

Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D'Agata, ha sottolineato come la decisione di ritirare il prodotto è stata resa necessaria dopo la notifica di allerta rapida e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione, entrambe emesse dall’agenzia portoghese. Un provvedimento emesso e messo in atto alla massima velocità a causa del massiccio utilizzo del farmaco durante i periodi invernali. Infatti, il Paracetamolo EG è utilizzato nel trattamento di stati febbrili, come ricordato da FanPage.