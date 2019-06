L'allarme di Coldiretti: c'è l'invasione di cimici nelle città del Nord Italia

Il caldo porta con sé l'estate, ma anche un'inaspettata e preoccupante invasioni di cimici nelle campagne e nelle città del Nord Italia. Gli insetti colpiscono specialmente e piante da frutta – come meli, peri, kiwi, peschi, ciliegi e albicocchi – provocando danni e rovinando i raccolti.

Ecco perché Coldiretti ha lanciato l'allarme. E l'emergenza interessa anche i centri abitati.

"La situazione è difficile in tutto il Nord dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia all' Emilia Romagna fino in Piemonte. La diffusione improvvisa di questi insetti che non hanno nemici naturali è stata favorita dalle alte temperature" , spiega in un comunicato l'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, che aggiunge anche: "Siamo di fronte ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento che si è accentuata negli ultimi anni ma anche con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ed anche l'aumento dell'incidenza di infezioni fungine e dello sviluppo di insetti che colpiscono l'agricoltura" .

Lo stato dell'agricoltura