L'allarme del ministero: "In Italia la pistola da portafoglio"

Il rischio che arrivi in Italia sembra ormai più concreto. Tanto che il ministero dell'Interno si è trovato costretto, su imput dell'Europol, a diramare un allarme per mettere in guardia dalle pistole in miniatura, talmente piccole che è stata già chiamata la "pistola carta di credito" o la "pistola da portafoglio".

La pistola da portafoglio

Non ci vuole molto per capire perché. Le sue misure sono ridotte: 5,8 cm di lunghezza per 5,40 di altezza e 1,27 di spessore. Il vero nome, però, è in inglese, "Trailblazer Lifecard", e pesa 200 grammi con la struttura tutta in alluminio, tranne le canne, la cartuccia e il grilletto che sono in acciaio. Il costo totale? Appena 340 euro. Tutti, insomma, potrebbero comprarla dalle due aziende americane che la producono e portarla in tasca. Come se fosse un giocattolo.

L'allarme del ministero

Le questure ora dovranno, come si legge nella circolare del ministero rivelata da Tgcom24, "fornire informazioni in ordine ad eventuali movimenti o sequestri di armi aventi caratteristiche simili a quella segnalata". "Quando ripiegata - scrive il Dipartimento - assume dimensioni esterne simili a quelle di una carta di credito o di un portafoglio sottile". E ancora: "Di fatto non appare come un'arma, può essere trasportata in assoluta discrezione". La canna, la cartuccia e il grilletto sono in acciaio mentre la struttura e l'impugnatura sono in alluminio. Proprio l'impugnatura contiene i 4 proiettili. L'arma è a colpo singolo calibro 22 long rifle.