L'amore, il più pericoloso dei giochi d'azzardo

Coloro che praticano uno sport competitivo si riuniscono fra di loro e creano una comunità di persone che si conoscono personalmente, organizzano riunioni e gare periodiche e hanno al loro interno una gerarchia di valore sportivo. Nelle grandi città vi sono ancora circoli esclusivi, come il circolo degli scacchi, della caccia, del golf, del tennis, di scherma. Ma vi sono anche circoli del gioco di carte come il Bridge e il poker. Questo avviene perché il gioco competitivo produce eccitamento e frustrazione e può diventare violento, perciò ha bisogno di una comunità che condivide gli stessi valori e regole, li rispetta perché li ha interiorizzati, è abituata alla sconfitta come alla vittoria. La competizione si svolge fra uguali di fronte ad uguali, in un campo sociale di lealtà e di solidarietà. I membri della comunità perciò fungono collettivamente come garanti e giudici di gara al di sopra delle parti in conflitto. Nel gioco d'azzardo l'individuo gioca contro il banco, cioè contro il fato, il destino. È un gioco senza fine, se vinci vuoi vincere di più e, se perdi, ti vuoi rifare. E ora parliamo dell'amore. L'innamoramento è imprevedibile come il gioco, tu metti tutto il tuo affetto, il desiderio su una persona che in fondo non conosci e non ti conosce e ti aspetti che risponda. Ma anche quando ti darà una risposta positiva, non saprai se ti ama nello stesso modo con cui la ami tu. Perciò l'innamorato sfoglia la margherita in continuazione «mi ama, non mi ama». Nel gioco dell'amore vi sono due tipi di competizione, con una rivale o quella per conquistare l'amore di chi ami. È questa la competizione decisiva perché con un errore puoi perdere tutto. E non è detto che, facendo tutte le mosse giuste, tu vinca, perché in questo gioco il peso del caso assomiglia più al gioco d'azzardo che a quello del Burraco. A volte l'altro non ti corrisponde qualsiasi cosa tu faccia perché è inadatto, o non è pronto, o è già impegnato, o ha paura di cambiare o perché sei tu ad essere incerto. Ma anche l'analogia col gioco d'azzardo è limitata. Nell'azzardo, come nell'amore erotico se perdi puoi vincere la prossima volta, nell'amore dell'innamoramento se perdi hai perso per sempre.