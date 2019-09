Lampedusa, turista uccisa da un’auto: il pirata non ha la patente di guida

Era arrivata da poche ore sull'isola di Lampedusa, per una vacanza con il marito. Lì, una turista di Pinerolo, in Toscana, è stata uccisa dopo essere stata investita da un'auto.

Fulvia Morando, 49 anni, si trovava fuori dal centro abitato dell'isola, in contrada Terranova, quando è stata travolta da una macchina, un piccolo fuoristrada Suzuki Santana. Al momento dell'impatto, la 49enne stava camminando col marito lungo la strada. L'uomo alla guida del mezzo si è fermato qualche metro dopo aver urtato la donna, ma subito dopo è ripartito, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri di Lampedusa, però, sono riusciti a rintracciare il proprietario del Suv e lo hanno portato in casema. Così, dopo una notte di interrogatori sono riusciti a risolvere il caso e ad arrestare il pirata della strada. Si tratta di un ragazzo di 23 anni, residente a Lampedusa. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il giovane era sprovvisto di patente, non avendo mai dato gli esami necessari per ottenerla. Gli inquirenti lo hanno anche sottoposto a verifiche, per capire se fosse in stato di ebrezza al momento dell'impatto.

La donna, che a Pinerolo lavorava come responsabile del Caaf Cgil locale, è stata trasportata al pronto soccorso, ma è morta prima di arrivarci. Il 23enne adesso si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale.