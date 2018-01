L'Anac "smonta" Spelacchio: è costato quanto due alberi

La triste storia di Spelacchio non conosce una fine. Anzi, ogni giorno ne spunta sembra una nuova. Dopo gli sprechi, la polemica sui costi e sull'estetica e il falso smontaggio di ieri, adesso interviene pure l'Anac.

Che ha ravvisato delle anomalie. Quali? Innazitutto che per l'albero di Natale di piazza Venezia il Comune di Roma ha pagato praticamente la stessa cifra del 2015, cioè 37mila e 700 euro più oneri e Iva. Con la differenza che in quell'anno però di abeti ne furono allestiti due. Ma non finisce qui. L'autorità anti-corruzione ha poi rilevato che negli ultimi tre anni il servizio di trasporto, posizionamento e rimozione dell'albero è stato affidato sempre alla stessa ditta, senza rispettare il principio di rotazione.

Come riporta Repubblica, inoltre, l'Anac ha chiesto al Campidoglio di fornire chiarimenti entro 30 giorni sul contratto e sulle spese.