L'annuncio del medico No Vax: "Cerco bimbo per un esperimento"

L'annuncio, sui social network, risale a qualche giorno fa, al 22 febbraio. Con l'avvertimento che il post non rimarrà online a lungo. " Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a- che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga. Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al 'passaparola'. NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione ".

A parlare è Fabio Franchi, che nella vita fa il medico e che in molti definiscono l'anti-Burioni, perché vicino ai movimenti anti vaccini. Secondo quanto riportato da Lettera43, Franchi è un ex dirigente medico del reparto malattie infettive dell'Università di Trieste ed è anche l'autore del libro "Aids, la grande truffa".

Il suo post, condiviso su Facebook, ha attirato subito l'attenzione di Roberto Burioni, che avrebbe esortato ad agire contro iniziative di questo genere, ma anche di Salvo Di Grazia, un altro medico, che su Twitter lo ha definito un "negazionista" e un "guro No Vax".

Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook. Ecco cosa significa "sono pericolosi". @MinisteroSalute

PS: È talmente esperto che non sa nemmeno che parotite e orecchioni sono la stessa cosa. pic.twitter.com/DpgrY2d9ig — Salvo Di Grazia (@MedBunker) 24 febbraio 2019

Franchi, che sui suoi canali social promuove materiale contro i vaccini, che smentisce le prese di posizione di Burioni, segue anche diversi profili di alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle e sosterrebbe associazioni per la libertà di scelta.