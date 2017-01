Coca, trans e finto sequestro: cadono tutte le accuse su Lapo Elkann

La procura di New York fa cadere le accuse a carico di Lapo Elkann per aver simulato il proprio sequestro. Era in programma oggi a Manhattan la prima udienza del processo legato all'episodio dello scorso 29 novembre, quando il nipote di Gianni Agnelli venne arrestato e poi rilasciato dalla polizia di New York. Elkann era volato negli Stati Uniti per il Giorno del Ringraziamento ma poi era finito per passare due giorni con una escort trans consumando alcol e droga. Una volta finiti i soldi, l'imprenditore, titolare della azienda di occhiali alla moda Italia Indipendent, avrebbe inscenato un rapimento per ottenere dalla famiglia un "riscatto" di 10mila dollari.

Il reato di falsa denuncia, secondo la legge americana, può comportare una pena compresa tra i due e i dieci anni di carcere. L'ufficio della procura, però, ha deciso di far cadere qualsiasi accusa. Dopo l'allarme lanciato dallo stesso Lapo, un rappresentante della famiglia Agnelli si era rivolto alla polizia, che avrebbe organizzato un appuntamento per la consegna del denaro. Quando la coppia si è presentata per lo scambio, è stata fermata dagli agenti. Gli investigatori hanno così accertato che l'idea era stata di Elkann e hanno chiuso il caso per la escort che, secondo la ricostruzione dei media americani, sarebbe la trans Marie (Curtis McKinstry). All'imprenditore 39enne era quindi stata consegnata una citazione per comparire in tribunale.