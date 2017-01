Lapo Elkann, la rinuncia al passaporto Usa può pesare nel processo

Fissato per il 25 gennaio il processo a carico di Lapo Elkann dopo la vicenda che l'ha visto protagonista a New York nel mese di novembre quando, dopo aver passato una notte a base di droga e in compagnia di un trans ha simulato un finto rapimento per farsi consegnare 10mila euro dai familiari per restituirli a chi era stato con lui tutta la notte.

C'è però un piccolo inconveniente che potrebbe aggravare ancora di più la posizione del rampollo di casa Agnelli. Come riporta Dagospia, infatti, Lapo ha rinunciato poco tempo fa per motivi principalmente fiscali alla cittadinanza e al passaporto americano.

Questa decisione potrebbe influire in modo negativo sulla giuria e sembra che l'entourage di Lapo Elkann non voglia che questo particolare emerga pubblicamente quando ci sarà il processo.