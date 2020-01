Ha investito e ucciso la 23enne: il clandestino (ubriaco) era stato espulso

Tragico incidente a Celano, in provincia de L'Aquila, dove Sara Sforza ha perso la vita dopo un impatto davvero terribile. Il sinistro fatale è stato causato da J.A., un giovane di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine: in passato era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione che era stato però impugnato in Cassazione dal suo legale. L'impatto è avvenuto precisamente in località Tre Ponti, sulla statale Tiburtina: la vittima era alla guida di una Renault Twingo in compagnia del suo ragazzo di 31 anni, rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita; ha riportato un trauma cranico e fratture agli arti inferiori.

Improvvisamente sono stati travolti da un'Alfa 159. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio di polizia e carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione lo straniero avrebbe effettuato un sorpasso azzardato nonostante in quel tratto fosse vietato: avrebbe invaso la carreggiata opposta, coinvolgendo anche un'Audi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tentare di estrarre i due dalle lamiere della vettura, ma non c'è stato nulla da fare per Sara.

Positivo ad alcol e droga

Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri della compagnia di Avezzano - che hanno provveduto a eseguire tutti i rilievi del caso per ricostruire i fatti - e i sanitari del 118, che si sono occupati di trasportare i feriti al pronto soccorso dell'ospedale marsicano. Il marocchino se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni; è risultato positivo ai test su alcol e droga. Al momento è indagato per omicidio stradale, ma non è ancora stato arrestato.

Enzo Di Natale ha espresso il proprio dolore per quanto si è verificato: " Conoscevo bene lei e la sua famiglia. Era una bravissima ragazza. Per noi ora c'è solo tanto dolore ". Il sindaco di Aielli, dove la ragazza viveva con mamma Domenica, papà Fabio e la sorella Silvia, ha esplicitato il cordoglio del paesino in provincia de L'Aquila: " Ci stringeremo vicino alla famiglia che ne ha veramente bisogno. Solo tanto dolore e nient’altro ". Il primo cittadino ha poi concluso: " Oltre all'angoscia c'è anche tanta rabbia e molto disorientamento, per come si è consumata questa terribile tragedia e per l'evolversi dei fatti. Questo però è il tempo del silenzio, del dolore e del rispetto di un lutto straziante ". La famiglia era conosciuta in zona anche per l'attività commerciale che conduce. In seguito all'autopsia verrà dato il via libera per il funerale.