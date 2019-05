Las Vegas, una donna si fa un bagno nuda nella fontana del Caesar

Una donna è stata arrestata dopo essersi buttata all'interno della famosa fontana del Caesar's Palace di Las Vegas. Tanti hanno imitato la scena felliniana all'interno della Fontana di Trevi a Roma ma forse a nessuno è venuto alla mente di gettarsi all'interno della ricostruzione della Fontana di Trevi del Caesar's Palace. Una donna che il web definisce " Fuori di testa. Chi avrebbe il coraggio di fare una cosa simile ?". Il video che la ritrae nuda dentro la Fontana di Trevi al Caesar's Palace sta facendo il giro del web.

Gli utenti di Twitter si sono scatenati e in molti hanno criticato chi ha diffuso il video si legge sul Mirror. Infatti, tanti utenti americani dicono che "Ciò che si fa a Vegas deve rimanere a Vegas". La donna moltro probabilmente è stata spinta a fare una cosa del genere dai fumi dll'alcol. Non si sa ancora nulla della sua identità. Tanti dicono che forse era soltanto una delle pazze che si aggirano per la città. Altri utenti danno la colpa alla condotta che le persone hanno all'interno della città: " È auspicabile un comportamento del genere nella città dei peccati " Las Vegas, come tutto l'anno, è molto calda e in particolare d'estate la terra arriva a bruciare lettarlmente. La fontana del Caesar è molto frequentata in particolare perché da quelle parti fermano una moltitudine di pullman che collegano Vegas alla maggior parte delle città californiane e non.