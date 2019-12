L'ascensore si chiude e il guinzaglio si incastra. Cane salvato in extremis

Non tutti gli eroi hanno il mantello e possono volare. Lo ha dimostrato un uomo di Houston, che con grandissima prontezza di riflessi è riuscito a salvare il cane della sua vicina di casa da morte certa. Johnny Mathis, questo il nome dell'uomo, stava rientrando dal lavoro quando si è trovato involontariamente protagonista di una situazione pericolosissima. Il ragazzo, 27 anni, vive in un complesso residenziale della città texana e aveva appena parcheggiato la macchina per tornare nel suo appartamento quando, una volta sceso al piano desiderato, ha incrociato la donna con il cane che attendeva l'ascensore. È stato un attimo, forse il tempo di uno scambio di saluti prima che la vicina di casa di Johnny Mathis entrasse nell'ascensore.

Il ragazzo si è soffermato qualche secondo a osservare il cagnolino, un bell'esemplare di Pomerania. In quel frangente ha notato l'eccessiva lunghezza del guinzaglio e le porte dell'ascensore che si chiudevano. Il cane non aveva fatto in tempo a seguire la sua padrona e, forse a causa di un momento di esitazione, ha perso l'attimo che poteva costargli la vita. Sfortuna vuole che il guinzaglio del cane resta incastrato nell'ascensore che comincia a salire, il tutto sotto gli occhi attoniti di Johnny Mathis.

Alcuni si sarebbero pietrificati dall'orrore nel vedere quella scena ma non il ragazzo, che con una grandissima prontezza di riflessi si è precipitato sul cane per sganciare il guinzaglio e liberarlo dalla stretta mortale. L'operazione non è stata purtroppo immediata, Johnny Mathis, forse anche complice la tensione del momento, ha impiegato qualche secondo per togliere il guinzaglio al cane, che già si stava sollevando da terra, trascinato dall'ascensore. Lo stesso pelo abbondante e arruffato, tipico di questa razza, non ha contribuito a facilitare l'operazione, che però si è conclusa in maniera positiva.

Appena liberato, Johnny Mathis ha abbracciato forte a sé il cucciolo, ancora tremante di paura. Sono trascorsi pochi secondi prima che l'ascensore con a bordo la padrona del cane si aprisse al piano selezionato. La donna, evidentemente temendo il peggio, non appena uscita dall'ascensore si è lasciata andare a un pianto disperato, ancora inconsapevole del gesto eroico del suo vicino di casa. Quando ha capito quanto era accaduto mentre lei era chiusa nella cabina, ha immediatamente abbracciato e ringraziato il salvatore del suo cane.

Sono molti quelli che hanno addossato le colpe di quanto accaduto alla proprietaria del cane, che però è stata difesa proprio da Johnny Methis. Il ragazzo ha spiegato che la ragazza è da poco arrivata nel suo complesso residenziale e probabilmente non ha ancora preso dimestichezza con la velocità di apertura e di chiusura delle porte dell'ascensore. Non era possibile prevedere quanto sarebbe accaduto, pertanto si è trattato di un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per la prontezza di riflessi di un giovane capitato lì per caso.