Latina, no ai funerali in chiesa per il carabiniere della strage

Saltano i funerali in chiesa del carabiniere Luigi Capasso. Di fatto domani erano state previste le esequie a Secondigliano, Napoli. Ma a quanto pare la famiglia ha chesto che la salma venga benedetta soltanto nel cimitero di Poggioreale. Intanto non è stata definita la data per i funerali delle due figlie uccise dal padre. Ma in questa storia finita in tragedia a Cisterna di Latina c'è anche un altro doloroso retroscena. La moglie di Capasso, Antonietta Gargiulo, non sa ancora della morte delle sue figlie.



I medici infatti per preservare la sua serenità non le hanno ancora comunicato la notizia. La donna è l'unica sopravvissuta alla follia del marito. La Gargiulo è stata sottoposta ad un intervento chirurgico maxillo-facciale alla mascella sinistra dove è stata colpita dal proiettile esploso dal carabiniere. In questo momento è ricoverata in terapia intensiva al San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono stazionarie e la prognosi di fatto resta riservata. Il decorso operatorio è buono, secondo quanto riportato dai medici. La signora con le terapie potrebbe riprendersi. Poi le toccherà affrontare il dolore più grande: la morte delle sue figlie uccise nel sonno dal padre.