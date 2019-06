Latina, senza biglietto attacca e ferisce 2 agenti: fermato egiziano

Senza biglietto a bordo di un treno, ha aggredito e mandato al pronto soccorso due agenti della Polfer in servizio alla stazione di Latina.

Protagonista dell'episodio, verificatosi nella giornata dello scorso martedì, un egiziano di 18 anni che si trovava a bordo del convoglio proveniente da Roma. Lo straniero è stato sorpreso senza titolo di viaggio, oltre che ripreso dal personale ferroviario per la posizione assunta all'interno della carrozza. Il 18enne, infatti, si era comodamente sdraiato davanti alla porta di accesso della cabina di guida del treno, causando un problema di sicurezza.

Infastidito per i rimproveri ricevuti e per l'interruzione del suo viaggio a Latina, l'egiziano ha dato in escandescenze, iniziando a gridare in modo minaccioso ed attirando così l'attenzione di due agenti della Polfer che stavano facendo rientro a casa dopo aver concluso il loro turno di lavoro.

I due uomini sono pertanto saliti a bordo del convoglio per far scendere il 18enne ma questi, una volta a terra, si è rivoltato come una furia contro di loro. Violenta l'aggressione ai danni dei poliziotti, che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine sul posto.

Una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Latina si è pertanto unita al personale della Polfer per bloccare il facinoroso e far scattare le manette ai suoi polsi.

Trasportato in questura, dove rimarrà in attesa del giudizio direttissimo, il giovane è stato identificato ed accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti della Polfer, infatti, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa delle ferite riportate a seguito dell'aggressione subìta.