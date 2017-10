Latina, trova ladri in casa: spara e ne uccide uno

Avrebbe sorpreso tre ladri nell'abitazione dei genitori e ha sparato, uccidendone poi uno. Tutto è successo nel pomeriggio in via Palermo a Latina. Da una prima ricostruzione della polizia di latina, che indaga su caso, il figlio del proprietario della palazzina di tre piani avrebbe sparato dopo che era scattato l'allarme. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il figlio del proprietario di casa, sapendo che il padre era fuori, si è armato di una pistola regolarmente detenuta ed è andato a verificare trovando alcuni ladri nella casa. Per una dinamica ancora da chiarire, ha fatto fuoco con l'arma uccidendo uno dei tre. Del caso se ne sta occupando la squadra mobile di Latina. Al momento la vittima non è stata ancora identificata.