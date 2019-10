Latina, tunisino pestato a sangue e lasciato a terra: si indaga

Violento episodio di aggressione nella serata di ieri a Borgo Bainsizza, in provincia di Latina, dove un cittadino straniero è stato letteralmente pestato a sangue, prima di essere abbandonato in mezzo alla strada.

Secondo le poche informazioni sino ad ora rilasciate, il fatto si è verificato intorno alle 17.00, quando un passante ha visto tre uomini accanirsi sull'extracomunitario in Strada del Bosco. Dopo aver lasciato la vittima tramortita e sanguinante a terra, gli aggressori sono immediatamente saliti a bordo di un'auto per darsi alla fuga.

Il testimone si è subito avvicinato allo straniero, accertandosi delle sue condizioni, ed ha contattato i soccorsi. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Del fatto sono stati informati anche gli agenti di polizia, i quali non hanno potuto inizialmente identificare l'aggredito, che non aveva con sé i documenti.

Quest'ultimo, poi risultato essere un tunisino di 40 anni, si trova tuttora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, per quanto serie, non sarebbero più gravi.

Le indagini sono attualmente in corso. Si cerca di risalire ai responsabili, fuggiti a bordo dell'auto dopo il pestaggio, ed alle possibili cause della violenza.