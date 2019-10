Latitante italiano fermato in Spagna: deve scontare 18 anni di carcere

Dodici condanne e 18 anni di carcere da scontare. Per questo, Paolo Stellacci era scappato, dopo la sentenza del settembre dello scorso anno. Ora, la polizia ha arrestato il latitante 45enne ad Alicante, in Spagna.

In Italia era nella lista del Ministero dell'Interno dei 100 latitanti di maggiore interesse e nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato l'uomo nell'ambito dell'operazione "Wanted 3". Il latitante era " destinatario del provvedimento disposto il 9 maggio 2019 che prevede la pena della reclusione di 18 anni e 27 giorni per il cumulo di pene relativo a dodici condanne, disposte dai Tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste, Imperia, per fatti fra il 2005 ed il 2015" . Secondo quanto riferisce AdnKronos, citando una nota della polizia, tra i vari reati di cui è accusato Stellacci, ci sono quelli di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione.

L'ultima condanna, risalente al 2018, riguarda un episodio di calunnia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il latitante aveva accusato fue pubblici ufficiali, operanti vicino a Udine, di aver commesso un reato. Le sue dichiarazioni, però, si sono rivelate " false, e compiute solo per rivalsa nei confronti dei due. Per i fatti in questione, l'uomo è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi ".

Una volta condannato, l'uomo è fuggito all'estero, stabilendosi in Spagna, ad Alicante, dove è stato rintracciato e arrestato, in seguito al mandato di cattura europeo. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza per determinare l'estradizione in Italia.