Laura Boldrini a Milano: "Gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti"

Prosegue la campagna elettorale e proseguono anche la campagna antifascista della presidente della Camera Laura Boldrini e candidata di Liberi e Uguali in Lombardia. Da Milano lancia il suo appello: " Non c'è spazio nella democrazia per i fascisti "

L'attacco ai fascisti dal murale di Niguarda

La Boldrini ha partecipato nerlla giornata di domenica 18 febbraio a un un'iniziativa al murale di Niguarda dedicato alla Resistenza. Con lei anche il candidato governatore di Leu Onorio Rosati. La candidata di Liberi e Uguali ha prima ricordato il significato del murale di Niguarda: " Simbolo della Resistenza e della Liberazione di Milano - ricorda dal suo profilo ufficiale su Facebook -. Racconta la storia del quartiere, liberato il 24 aprile 1945 grazie a due donne: Gina Galeotti Bianchi (nome di battaglia Lia) e Stellina Vecchio (nome di battaglia Lalla) ".