Si laurea a 25 anni attaccato all'ossigeno: muore poco dopo

Una triste storia arriva dalle Filippine dove un ragazzo di 25 anni è morto poco dopo aver preso la laurea. Joemar Mangkok, un 25enne filippino si è presentato alla cerimonia in sedia a rotelle e con una bombola d'ossigeno: per nulla al mondo avrebbe perso quel giorno alla Southern Institute of Technology Inc. di Datu.

La cardiopatia reumatica non gli ha reso la vita facile, tanto che il ragazzo si è impegnato tantissimo e dopo anni di studi era finalmente riuscito a laurearsi in Scienze della formazione secondaria. Tra applausi e festeggiamenti gli era tornato il sorriso sul volto. Sua sorella aveva scritto in un post su Facebook:" Joemar congratulazioni. Spero che tu stia meglio, questo è il tuo sogno. Presto dovrai tornare a dare esami ", ma purtroppo Joemar non ce l'ha fatta e dopo soltanti 5 giorni dai festeggiamenti è morto. Joemar ha dimostrato a tutti, sottolinea la sorella, che nonostante la terribile malattia non si è mai dato per vinto. Anzi, il suo dovrebbe essere un esempio che molti dovrebbero seguire perché ha combattuto molto per poter realizzare il suo sogno più grande: terminare il percorso universitario e riuscire a laurearsi. La storia è stata anche raccontata dalla stampa locale e sta facendo il giro del mondo.