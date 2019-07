L'avvistamento choc: ecco la medusa gigante grande quanto un uomo

Una medusa gigante, grande come un essere umano. È l'avvistamento choc nel mare della Cornovaglia, Inghilterra, dove una biologa marina "in missione" si è trovata a tu per tu con il mastodontico animale planctonico.

Testimone oculare della scoperta Lizzie Daly, che stava realizzando immersioni in occasione della settimana dedicata all'Oceano, per raccogliere quante più donazioni possibili in favore della Marine Conservation Society.

Si tratta di una cosiddetta "medusa barile", molto comune in natura e non mortale, ma solitamente con dimensioni molto ridotte. Questo esemplare, invece, ha le dimensioni di un uomo.