Lecce, auto in movimento prende fuoco in pieno centro

È accaduto in pieno centro a Lecce. Un auto ha preso fuoco mentre era in movimento. Tanta la paura tra i passanti nel vedere l'abitacolo completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti ad uscire in pochissimo tempo e non si sono registrati feriti, neanche tra i pedoni. A rimanere danneggiate, invece, le automobili vicine. Come si legge sul quotidiano on line "corrieresalentino.it" che ne dà notizia, si tratta di una vecchia Peugeot 205 che ha preso fuoco improvvisamente. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno provveduto a spegnere il fuoco.



Un incidente che sarebbe potuto finire in tragedia, ma fortunatamente per i presenti sarà solo un brutto ricordo.

Un caso simile è accaduto a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Questa mattina un'auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in seguito alle segnalazioni arrivate alla sala operativa del 115. Anche in questo caso non si sono registrati feriti, ma solo ingenti danni alla macchina.