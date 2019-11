Lecce, auto travolge gli operai in strada: 4 morti e un ferito grave

Dramma per le strade di Galatone, in provincia di Lecce, dove un gruppo di operai è stato travolto per poi perdere la vita. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, verso le ore 8.20: precisamente in via Giorgio Almirante, nei pressi dell'hotel Ghalà, una macchina ha investito le persone. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diramate dalla stampa locale, pare che i lavoratori stessero svolgendo dei lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione in questione. Non è da ecludere che l'autista, data la probabile alta velocità a cui stava viaggiando, non abbia saputo gestire bene la vettura nel corso della fase di sorpasso.

La tragedia

Sulla base delle prime ricostruzioni, una Golf Volkswagen bianca sarebbe andata a schiantasi contro un camion della Eco.man Salento, la ditta che si stava occupando dei lavori. Morti sul colpo il titolare (Pasquale Filieri, 62 anni e vicepresidente della protezione civile locale), due operai (Luigi Casaluci di 64 anni e Toni Mezzi di 44 anni) e il conducente della macchina (il 44enne Alessandro Liguori, che probabilmente era un dipendente della ditta "Alfa Impianti", e si stava recando al lavoro).

Un quarto operaio è stato invece trasportato e ricoverato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce: le conseguenze per lui non si sono rivelate fatali - almeno per ora - poiché al momento dell'impatto si trovava sul cestello. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti il sindaco Flavio Filoni, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno già provvedendo a effettuare tutti i rilievi del caso. I sanitari hanno provato a rianimare le vittime ma non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La ricostruzione dei fatti sarà affidata ai carabinieri della compagnia locale

Sulla vicenda è intervenuta Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Finanze della Camera, che ha espresso solidarietà per quanto accaduto: " Profonda tristezza per quanto accaduto a Lecce, dove un'auto ha travolto 4 operai che erano impegnati in un intervento di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone. 3 operai ed il conducente sono morti, il quarto operaio è in gravi condizioni ".