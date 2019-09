Lecce, clandestino fermato per molestie ottiene perizia psichiatrica

Verrà sottoposto a perizia psichiatrica il 21enne nigeriano che lo scorso 29 aprile fu dichiarato in arresto dopo aver molestato sessualmente due donne nel centro storico di Lecce. Salvato dal linciaggio della folla, lo straniero oppose resistenza al fermo, costringendo gli uomini della questura a faticare non poco per caricarlo sulla volante.

A distanza di mesi, il legale di Roland Kelechi, l'avvocato Diego Cisternino, ha ottenuto dal giudice del tribunale di Lecce Giulia Porto il processo tramite rito abbreviato. Non solo, il 21enne sarà esaminato da un medico specializzato che si pronuncerà in merito ad eventuali disturbi mentali dell'imputato.

La mattina del 29 aprile Kelechi, clandestino e senza fissa dimora, fu segnalato da numerosi cittadini, che contattarono le forze dell'ordine per richiedere un immediato intervento. Dopo aver disturbato numerosi passanti, il 21enne molestò sessualmente due donne, una 39enne ed una 22enne. All'arrivo delle autorità, cercò in un primo momento di fuggire, per poi gettarsi a terra e dimenarsi nel tentativo di evitare l'arresto. Nei prossimi giorni, dunque, verrà reso noto se le sopra menzionate azioni del nigeriano furono causate o meno da problemi psicologici. I risultati del dottor Domenico Suma dovrebbero arrivare entro 40 giorni, e saranno resi noti durante la prossima udienza programmata per il 7 novembre prossimo.