Lecce, maxi sequestro di cibo per cani scaduto

Sta facendo molto discutere il maxi sequestro di cibo per cani, scaduto da mesi, e messo in vendita in un noto negozio per animali a Nardò, un Comune in provincia di Lecce.

Quanto sono al sicuro gli amici a quattro zampe con i croccantini imbustati? Ieri sono scattati i controlli della guardie zoofile "Agriambiente" dopo la segnalazione di alcuni cittadini proprietari di cani. Sono state messe sotto sequestro ben centotrenta confezioni di cibo per animali. Al proprietario dell'attività commerciale è stata elevata una multa di 500 euro. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Nella vicenda è intervenuto anche il dipartimento di prevenzione del servizio veterinario della Asl di Lecce.



Sugli scaffali del negozio, dove in tanti si rifornivano, è stato trovato cibo scaduto da mesi, ma ancora esposto e in vendita. Addirittura, secondo quanto si legge sul sito del quotidiano regionale, alcune scatole erano completamente sprovviste delle indicazioni sulla tracciabilità del prodotto. A maggio scorso, invece, è stato sequestrato a Salerno cibo per cani contraffatto. La merce era a bordo di un camion proveniente dalla Spagna. Si tratta, in questo caso, di 22 tonnellate di cibo messe sotto sequestro. Il servizio di controllo della merce è stato effettuato dalla guardia di finanza, insieme ai funzionari dell'ufficio Dogane presso il porto del capoluogo campano. Erano 1131 i sacchi di croccantini per cani, già confezionati e pronti per la vendita, presenti nel tir. Sulle confezioni, inoltre, c'era la dicitura "alta qualità – prodotto in Italia" con tanto di bandiera tricolore. La scritta, però, era contraffatta.