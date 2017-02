Lecco, poliziotto insegue i ladri e muore nell'inseguimento

Un inseguimento finito in tragedia. Così si è consumata la vicenda di Francesco Pischedda, poliziotto di origini sarde, che è morto ieri sera a Colico, in provincia di Lecco, mentre inseguiva un furgone sospetto che non si era fermato all'alt.

L'agente scelto, in polizia da sette anni, era in servizio su una volante quando insieme ai colleghi ha avvistato un veicolo sospetto. Dopo che il furgone non si è fermato all'alt, è iniziato un inseguimento protrattosi per diversi chilometri. Ad un tratto il mezzo inseguito ha urtato un jersey ed è finito in mezzo alla strada. Gli occupanti ne hanno abbandonato l'abitacolo e si sono dati alla fuga a piedi.

L'agente Pischedda, prontamente lanciatosi all'inseguimento, è riuscito a raggiungere uno dei fuggiaschi, intraprendendo una furibonda colluttazione, nel corso della quale è precipitato in una scarpata. La caduta, però, gli ha provocato gravi lesioni e ferite, per le conseguenze delle quali è poi spirato all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Il malvivente, un 25enne moldavo, è rimasto gravemente ferito nel corso della lotta e della caduta che ne è seguita. La polizia però è tuttora sulle tracce di due fuggitivi.

Sul caso è intervenuto anche l'esponente milanese di Fdi Riccardo De Corato, che ha proposto il poliziotto per la concessione della medaglia d'oro al valor civile, e l'onorevole leghista Paolo Grimoldi, che chiede "azioni concrete contro la delinquenza e più mezzi e risorse per le forze dell'ordine."