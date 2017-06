Leggings invece delle calze dell'uniforme: 13enne in isolamento

Indossa i leggings invece delle calze previste dall'uniforme scolastica e viene ripetutamente messa in isolamento.

Come racconta il Daily Mail, dal momento dell'iscrizione alla Carter Community School di Poole, in Gran Bretagna, la 13enne Elly Bowmer sa di dover indossare l'uniforme scolastica come tutti gli altri studenti. Ma lei, a differenze degli altri, è allergica a molti tessuti per cui ha deciso di sostituire le calze con dei leggings. La scelta dovuta a problemi di salute non è però andata bene agli insegnanti. Elly è stata più volte punita con l'isolamento.

Neanche la madre della ragazza è riuscita a far ragionare i dirigenti scolastici. Dopo aver mostrato per l'ennesima volta gli sfoghi cutanei sulle gambe della figlia, un'ora dopo la donna ha ricevuto un messaggio in cui le si diceva che Elly era stata nuovamente messa in isolamento per aver infranto le regole. Il portavoce dell'istituto ha risposto pubblicamente alla madre rimanendo fermo sulla posizione intransigente: "La nostra scuola ha impostato elevati standard di comportamento, uniforme e atteggiamento nei confronti dell'apprendimento. La stragrande maggioranza degli studenti viene ogni giorno a scuola vestita elegantemente in completa uniforme e contribuisce a mantenere i nostri standard elevati. Non commentiamo mai casi individuali, ma in ogni caso qualora gli studenti abbiano esigenze particolari relative all'uniforme, di carattere economico, medico o religioso, cercheremo sempre di aiutarli a conformarsi alla nostra politica relativa all'uniforme". Come abbiamo aiutato Elly ancora non è chiaro.