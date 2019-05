L'elemosiere del Papa al Viminale (dopo le polemiche per il blitz)

Toh, chi si vede al Ministero dell'Interno. Dopo la bufera e le polemiche con Matteo Salvini il cardinale Konrad Krajewski - l'elemosiniere del Papa che ha riallacciato l'elettricità agli abusivi - è stato avvistato proprio al Viminale.

Come racconta Formiche.net, il religioso è arrivato su una Skoda grigia nel pomeriggio per incontrare Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministero. Il vicepremier del resto non era a Roma e un colloquio con lui non era nemmeno previsto. Al centro del vertice comunque c'è stata la situazione dei rifugiati a Lesbo e probabilmente la possibilità di far attivare dei corridoi umanitari.

Con l'elemosiniere, infatti, c'era Daniela Pompei, responsabile dei corridoi umanitari per la Comunità Sant'Egidio. "A Lesbo c’è una situazione molto seria", ha detto lei a Formiche.net, "Siamo andati lì dall’8 al 10 maggio, con una delegazione vaticana, l’arcivescovo del Lussemburgo, noi della Comunità di Sant’Egidio. Lì ci sono circa settemila rifugiati, duemila sono minori di cui molti non accompagnati. Ci sono tempi di attesa lunghi per gli spostamenti. Siamo andati al Viminale per 8illustrare la situazione e devo dire che abbiamo trovato un clima molto favorevole, nessuna ostilità".

Nei giorni scorsi tra il cardinale Konrad Krajewski e Salvini ci fu un aspro scontro: il ministro aveva criticato il gesto dell'elemosiniere: "Le proprietà privata è SACRA, a prescindere da qualche cardinale", aveva twittato il vicepremier, "Il palazzo in questione appartiene a INPS". "Da questo momento, da quando è stato riattaccato il contatore, pago io, non c’è problema", aveva replicato il religioso, "Anzi, pagherò anche le sue, di bollette. Non voglio che diventi una cosa politica".