Lerici si svuota: il Comune offre denaro alle giovani coppie

Lerici, piccolo comune di circa diecimila abitanti nella provincia di La Spezia; qui nascono pochi bambini e l'età media è la più alta di tutta la Liguria, regione ben nota per la sua longevità. Per questo motivo l'amministrazione comunale prova ad attirare nuova linfa vitale, come riportato dall'Ansa, con un singolare bando di residenzialità: un contributo all'affitto di 200 euro al mese per 5 anni destinato alle giovani coppie.

Il bando, promosso dall'assessore Marco Muro, prevede di accogliere 10 domande, estendibili fino a 20, per "attrarre famiglie numerose e coppie giovani che vogliono unirsi entro i prossimi dodici mesi".

Quattro dei dieci posti disponibili saranno garantiti per le giovani coppie, i restanti sei invece andranno alle famiglie con figli. Il bando, idealmente destianato a chi già abita nei dintorni del comune ligure ha però colpito la curiosità di nuclei familiari provenienti anche da altre regioni, ecco che le domande dunque iniziano ad arrivare anche da Emilia-Romagna, Lombardia e persino dall'Inghilterra, più precisamente da Londra.

"Siamo uno dei pochi comuni in Italia ad aver messo in piedi azioni di questo tipo" - ricorda orgogliosamente l'assessore Muro e, entro un mese, la graduatoria definitiva sarà stilata e resa pubblica.

La città di Lerici, sempre nell'ottica di favorire la crescitta demografica e contrastare l'abbandono da parte delle givoani coppie, ha già tagliato le rette degli asilo del 50%, offre lo scuolabus grfatuitamente e, inserendo il "fattore famiglia", ha permesso a ben 30 nuclei familiari di non pagare la refezione scolastica, riducendola invece fino al 20% ad altre famiglie.

Staremo adesso a vedere se il "modello Lerici" si imporrà come alterantiva allo spopolamento, tutta italiana, al tristemente noto "modello Riace".