L'estate è già in crisi: maltempo in arrivo in tutta Italia

È già tempo di mettere via la crema solare. Almeno per qualche settimana. Dopo le ondate di caldo africano che hanno interessato il Paese a giugno, ora sono arrivati temporali violenti, grandinate eccezionali e tornado.

Secondo gli esperti de iLMeteo.it, nel corso del weekend, tutta la Penisola sarà interessata da correnti instabili in discesa dalla Russia che provocheranno un peggioramento delle condizioni meteo su alcuni settori. Saranno quindi possibili violenti temporali in particolare tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Romagna e a seguire Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Anche la fine di luglio e parte del mese di agosto saranno caratterizzati dal maltempo. Partendo dalle prossime settimane l'Italia verrà ancora interessata da correnti instabili in discesa dal Nord Europa e dall'Atlantico. Altre perturbazioni saranno così pronte a colpire il nostro Paese a suon di temporali e grandinate e con temperature leggermente sotto la media stagionale.