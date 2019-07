L'Etna torna a eruttare: ​"Fontane di lava e boati"

L'Etna torna a eruttare. Nella notte, dal cratere Sud-Est del vulcano che sovrasta Catania, si è assistito a una nuova eruzione, parte dell'attività esplosiva iniziata lo scorso 14 luglio.

Secondo l'Osservatorio etneo dell'Ingv, la nuova attività risulta " carica di energia, come dimostra l'alto livello del tremore dei condotto magmatici interni al vulcano ". Queste esplosioni, solitamente, non liberano molto materiale incandescente e "producono piccoli sbuffi di cenere" . Il nuovo spettacolo incandescante è stato registrato dalle telecamere che monitorano il vulcano.