L'ex suora: "Omosessualità? In convento è tenuta nascosta"

"Dopo una violenta litigata con mia madre sono scappata di casa. Mia madre mi maltrattava. La suora, saputo della situazione, mi ha cercato e ha trovato dove ero nascosta. Da lì ha ricominciato a venirmi dietro" . Lo rivela una ex suora, intervistata da Radio Cusano Campus, che racconta la sua vita in convento e di come una consorella più grande l’abbia plagiata.

Le due si conoscono quando Rosa, (questo il nome di fantasia usato dalla donna durante l’intervista) ha 13 anni ma le avanvces sarebbero arrivate solo 5 anni più tardi, una volta raggiunta la maggior età. “Sono stata plagiata. Con il passare degli anni poi, ha iniziato a pesarmi anche la mancanza di affettività ", ha raccontato a Radio Cusano parlando anche di sesso. “Omosessualità in convento? Queste cose si nascondono...” , dice e aggiunge: “ Io non ho avuto esperienze in questo senso. Avevo tante amiche suore in convento che come me sognavano di andarsene. Nella mia comunità ce ne erano almeno 4, ma alla fine sono stata l'unica ad uscire".