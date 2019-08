Le libellule hanno preso d'assalto Torino

Nel cielo se ne vedono a migliaia, le strade, le piazze e i balconi sono invasi. Torino è stata presa d'assalto dalle libellule e, da alcuni giorni, i cittadini non possono uscire di casa senza incontrare una nuvola degli insetti dalle lunghe ali.

I centralini dei vigili del fuoco e della polizia squillano ininterrottamente, intasati dalle chiamate dagli abitanti che, spaventati dalla presenza delle libellule, chiedono informazioni e consigli. Ma gli esperti hanno rassicurato che si tratta di un fenomeno temporaneo e del tutto innocuo, oltre che abbastanza normale in un periodo che per le libellule è quello della migrazione. " Non sono insetti pericolosi - spiegano alla Verità- sono predatori e si nutrono di altri insetti. Vivono, in media, qualche settimana. Tra poco si sposteranno per andare a cercare altri insetti ".

Borgo San Paolo, Pozzo Strada e Mirafiori sono completamente invase dagli insetti, che si posano ovunque trovino un appoggio e un po' di sole, che le libellule adulte sono solite cercare: i balconi e i fili per stendere il bucato sono letteralmente presi d'assalto. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: nel 2015 al Lingotto e nel 2017 a Carmagnola vennero documentati grandi sciami di libellule.

L'aspetto positivo dell'invasione, se non altro, è che i torinesi potranno avere un po' di sollievo dal prurito delle punture di zanzare, di cui le libellule sono ghiotte. Gli avvistamenti degli sciami, infatti, avvengono soprattutto al tramonto, l'orario in cui gli insetti dalle grandi ali si muovono per andare a cercare le zanzare, cibo di cui si nutrono.