Via libera alla ricostruzione del ponte di Genova. Si è concluso l’iter di approvazione del progetto di costruzione del nuovo ponte sul Polcevera. Ad annunciare la notizia è il ministro Danilo Toninelli: “Grazie a Sergio Costa per il suo tempismo sulla VIA (Valutazione Impatto Ambientale), al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Commissario Bucci. Partono oggi ufficialmente i lavori di ricostruzione del Ponte di Genova. L’Italia torna a correre in legalità e trasparenza” .

Il sindaco di Genova, nonché commissario per la ricostruzione, Marco Bucci ha detto, entrando in Prefettura per incontrare il vicepremier Matteo Salvini, che i soldi per il risarcimento alle famiglie della zona arancione “Ci sono. Aspettiamo il punto legislativo che deve essere fatto dal governo” e ha poi aggiunto “Siamo pronti con le mappe. Abbiamo già deciso quali saranno le fasce che avranno la possibilità di andare via dal cantiere, quindi siamo prontissimi” . Si è detto fiducioso, il problema dovrebbe essere risolto in due, massimo tre settimane. Finalmente Genova è pronta a ricominciare a vivere, e i 43 morti di quel terribile 14 agosto 2018 saranno sempre nei pensieri dei genovesi e di tutti gli Italiani.