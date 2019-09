Lidl richiama macchina caffè per rischio scossa

Lidl ha diffuso un comunicato di immediato ritiro dai mercati di una macchina da caffè di marchio Silvercrest. L'elettrodomestico in questione è, precisamente, la Macchina per caffè espresso Sems 1100 A1 con codice articolo "313486". Il ritiro è giustificato da un grave difetto elettrico, che potrebbe causare danni fisici (se non peggio) al consumatore tramite scossa elettrica durante l'uso. Come leggiamo da un articolo pubblicato su FanPage, il richiamo del prodotto è scattato subito dopo la segnalazione da parte dell'azienda produttrice dell'utensile che, a seguito di controlli qualitativi, ha scovato l'importante difetto di fabbricazione.

È stata l'azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH a raccomandare ai consumatori di fare attenzione all'avviso, avvertendo di non utilizzare la macchina da caffè. La stessa azienda ha chiesto alla catena Lidl di predisporre il richiamo dal mercato dell'articolo "incriminato" a scopo precauzionale. Dato l'errore di produzione precitato, non può essere scluso il pericolo di una scossa elettrica. Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" ha quindi pregato i clienti di non utilizzare più l'articolo, chiedendo loro di portarlo in qualsiasi punto vendita Lidl.

La catena di supermercati ha esposto e messo in vendità la macchina da caffè a partire dal 10 giugno scorso. Lidl si impegna ora a ritirare dal commercio le macchine coinvolte nel richiamo in tutte le sue filiali e di rimborsare i clienti dell'acquisto, anche se questi non presenteranno lo scontrino. È bene precisare come il richiamo coinvolga solamente il precitato modello e non tutti gli altri prodotti con marchio Silvercrest, così come il resto degli articoli appartenenti all'azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH. La stessa realtà produttrice si scusa con tutti i clienti per il disagio avvenuto. Al momento non pervengono ulteriori informazioni sulla vicenda, si attendono aggiornamenti.