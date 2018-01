Lidl ritira coni gelato vegani: "Ci sono tracce di proteine del latte"

Se avete comprato dei coni gelato alla soia al gusto vaniglia a marchio My Best Veggie, fareste bene a controllare il numero di lotto.

Lidl Italia, come riporta il sito specializzato Il Fatto Alimentare, ha richiamato un lotto di prodotto con queste caratteristiche che conterrebbero tracce di proteine del latte, la cui presenza è stata rilevata dopo analisi di autocontrollo effettuate ad hoc. I coni gelato vegani sono stati prodotti per la famosa catena tedesca di supermercati low cost dall'azienda italiana Casa del Gelato Srl.

In particolare il lotto richiamato è quello contrassegnato dal numero 18GV, con scadenza al 18 luglio 2019: i coni sono confezionati in confezioni 4x75 grammi (EAN 20968656).

La presenza di proteine del latte costituisce un problema non solo per le scelte etiche dei vegani ma anche per i soggetti allergici. I consumatori che dovessero aver acquistato il prodotto in questione sono invitati a riportarlo ai supermercati Lidl di fiducia per il rimborso, che sarà concesso anche senza presentare lo scontrino.

Non dovrebbero invece esserci problemi per gli intolleranti al lattosio, poiché questa sostanza è stata rilevata in misura inferiore a 0,01 grammi per 100 grammi di prodotto.