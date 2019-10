Pioggia, vento, grandine: scatta l'allerta meteo al Nord

Per il Nord sarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizioni meteo previste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore nord-occidentale italiano che stanno persistendo, a breve si estenderanno anche alla Toscana settentrionale. Si prevedono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Scuole chiuse in Liguria

Intanto tra Genova, Savona e Imperia si registra non solo la chiusura di scuole, cimiteri e parchi ma anche l'interruzione di una serie di attività previste: eventi sportivi e mercati sono stati rinviati o annullati.

La Regione Liguria ha fatto sapere che nel comune di Pigna sono state fatte evacuare 15 persone in via precauzionale: le piogge intense hanno ingrossato notevolmente il ruscello che sta trascinando massi di grandi dimensioni e che dunque potrebbe rappresentare un serio pericolo per le abitazioni. Al momento non si registra nessun danno.

Tempo instabile al Nord

Resta stazionaria sull'Europa occidentale la perturbazione atlantica che da giorni determina maltempo sulle regioni settentrionali italiane: è stata valutata un'allerta arancione sulla Lombardia settentrionale e sui bacini nord piemontesi; allerta gialla sull'Emilia-Romagna occidentale, sulla Toscana nord-occidentale, sulla Lombardia occidentale, sui bacini centro occidentali e orientali del Piemonte e sulla Valle d'Aosta orientale.

A causa del peggioramento della perturbazione di passaggio su Prealpi e pianura nord occidentale resta attivo il Centro operativo comunale a Milano: nel tardo pomeriggio di domani potrebbe esserci una seconda ondata di maltempo, dopo la prima che ha provocato accumuli di acqua tra i 60 e 90 mm/12h. È partito il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate le squadre di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. In caso di necessità sarà pronta a intervenire anche la squadra del servizio idrico MM.