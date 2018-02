L'incontro "segreto" di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata sorpresa dai paparazzi di Chi. L'ex moglie di Flavio Briatore infatti è stata fotografata mentre sale sull'auto di Bettuzzi, l'imprenditore con cui pare sia nato un flirt. La showgirl calabrese si è coperta il volto ma le immagini parlano chiaro. Non è la prima volta che la Gregoraci viene immortalata in alcuni scatti in compagnia dell'imprenditore di Parma. Solo qualche giorno fa era apparsa per le vie di Roma sempre in compagnia di Bettuzzi.



L'imprenditore è proprietario del marchio "Pure Herbal" e la Gregoraci è testimonial. Di fatto poco prima che arrivasse la notizia della separazione da Braitore di fatto già erano emerse alcune indiscrezioni che parlavano di una relazione tra i due. Dagospia ha più volte sottolineato la presenza della showgirl a Parma con un uomo misterioso. Qualche settimana dopo è venuta fuori la verità. "Mister x" infatti è l'imprenditore emiliano. I due ancora non hanno ufficilizzato la loro storia ma tanti indizi vanno in questa direzione...