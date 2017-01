L'inferno di Johanna: "Sono allergica a tutto, anche a mio marito"

Ha sposato l'uomo della sua vita, ma non può stargli vicino, non può baciarlo non può dormirci assieme e non può nemmeno vederlo, nel caso in cui trasgredisse a una di queste "regole" andrebbe in choc anafilattico. La storia raccontata dalla Bbc ha dell'assurdo, purtroppo però è la realtà. Johanna Watkins ha 29 anni, è del Minnesota (Usa) e a causa di una rara malattia - la Sindrome da attivazione dei mastociti - non può vivere serenamente con suo marito. Questa patologia riguarda il sistema immunitario: le cellule, che hanno lo scopo di proteggerla da minacce esterne, in realtà, mutano e iniziano ad attaccare il suo corpo. Per questo motivo, Johanna è allergica a tutto. Anche a suo marito, al suo odore, alla sua presenza.

Ma questa rara malattia non si è manifestata subito. Johanna, infatti, prima del suo matrimonio nel 2013, aveva soltanto qualche disturbo, ma certo non immaginava che la situazione si sarebbe aggravata talmente tanto da costringerla a vivere reclusa in una mansarda con le finestre sigillate e filtri speciali per purificare l'aria. "Abbiamo notato che io stavo male quando mio marito mi si avvicinava - spiega alla Bbc Johanna -. Un giorno si è tagliato i capelli e stavo andando in choc anafilattico. Mio marito ha capito che c'era qualcosa che non andava così mi ha lasciato sola per un po', dopo qualche giorno si è riavvicinato a me e ho cominciato a stare male ancora".