Fiumicino, in aeroporto arriva check-in facciale

Grandi novità sono in vista per chi parte dall’aeroporto di Fiumicino. Innanzitutto si dirà addio alla carta d'imbarco e al documento di identità che saranno sostituiti dai dati biometrici del viso. Non meno importante sarà la possibilità di lasciare di nuovo nel bagaglio a mano i liquidi come bagno schiuma e shampoo ma anche tablet e notebook e altri apparecchi elettronici.

Per quanto riguarda il primo caso, entro la fine del mese inizierà l'applicazione all'aeroporto di Fiumicino del sistema di controllo affidato totalmente alla biometria. Il modo di attuazione è piuttosto semplice. Si va alla macchina fai-da-te del terminal e si inserisce il passaporto nel lettore ottico e, infine, ci si fa inquadrare dalla telecamera che memorizza il tuo volto. Quelli che per la fretta o per semplice sbadataggine sono inclini a dimenticare o perdere i documenti di viaggio possono tirare un sospiro di sollievo.

Da quel momento, infatti, il viaggiatore sarà schedato dal computer. Il proprio volto, così, fungerà da documento che varrà per ogni passaggio per quel singolo viaggio. L’esperimento partirà con un'unica compagnia, la Klm, e un'unica destinazione, Amsterdam, dal terminal 1. L’obiettivo, però, è quello di diffondere il sistema a tutti i voli nel più breve tempo possibile.

L’altra novità partirà tra febbraio e marzo. Negli aeroporti dovrebbero arrivare i nuovi impianti sofisticati di controllo dei bagagli a mano, in grado di rintracciare anche piccolissime quantità di esplosivo. Di conseguenza, i viaggiatori potranno lasciare nei bagagli a mano, come si faceva anni fa prima della minaccia terroristica, liquidi e dispositivi elettronici.

Per l'aeroporto di Fiumicino, gestito da Adr, si tratta di un altro passo in avanti, anche per confermare il riconoscimento di miglior aeroporto europeo ottenuto di recente. Se Roma avanza con la tecnologia, Milano non vuole essere da meno tanto da puntare a velocizzare le operazioni nei terminal. Linate, appena riaperto dopo essere stato ammodernato, sta lanciando i nuovi servizi di controllo dei bagagli che consentono di non dovere estrarre liquidi e materiale elettronico.

Grandi passi da gigante che conciliano sicurezza a comodità per i viaggiatori. Però queste novità potrebbero non essere le uniche. Gli esperti di Sita sostengono che presto si andrà anche oltre. La creazione dell'identità digitale avverrà da casa, attraverso lo smartphone. Addirittura c’è chi prevede per i prossimi anni una identità digitale non legata a un singolo viaggio ma registrata nelle banche dati, che ci consentirà di salire sempre in aereo senza mostrare documenti e carta d'imbarco. Ciò, per, avrà conseguenze sulla privacy, un tema che di sicuro scatenerà polemiche. A Fiumicino tutti i dati saranno cancellati dopo un'ora. Già oggi funzionano 38 e-gate utilizzati da 10 milioni di passeggeri in tutto il mondo.

Potenza della tecnologia. Eppure se tutto ciò appare come futuristico, l’aeroporto di Singapore va ben oltre. Nel terminal 4 c'è un percorso ideato per tutti quelli che non amano contatti sociali: check-in, al chiosco, bag drop, controllo passaporto e imbarco. Tutto automatico, senza interazioni con altre persone.